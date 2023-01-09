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В Лянкяране автомобиль упал с моста, два человека погибли

В Лянкяране автомобиль упал с моста, два человека погибли В Лянкяране автомобиль перевернулся с моста, погибли два человека
Происшествия
9 января 2023 г. 18:19
В Лянкяране автомобиль упал с моста, два человека погибли

В Лянкяране автомобиль упал с моста, погибли два человека.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на дороге Лянкяран-Лерик, на участке, проходящем через село Ашла.

По предварительным данным, водитель "Нивы", житель Лянкяранского района Ильгар Байрамов потерял управление, в результате машина съехала с дороги и упала с моста в реку. Водитель автомобиля и пассажир погибли.

Их тела переданы в Лянкяранское отделение Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

По данному факту в прокуратуре начато расследование.

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