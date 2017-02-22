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    В Лянкяране автомобиль насмерть сбил 57-летнюю женщину

    По факту ведется расследование

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована в пролегающей через город Лиман части магистрали Алят-Астара.

    Пока причины аварии и личность водителя неизвестны. Хотя сбитая во время аварии 57-летняя Дастягюль Азамет гызы Шамиева была доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу, спасти ее не удалось.

    При ней был документ, в котором отмечалось, что это уроженка Шемахинского района, ныне проживающая в жилом массиве Гушчулуг Абшеронского района. Отмечается, что женщина была журналисткой.

    По факту ведется расследование. 

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