В Лянкяране автомобиль насмерть сбил 57-летнюю женщину

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована в пролегающей через город Лиман части магистрали Алят-Астара.

Пока причины аварии и личность водителя неизвестны. Хотя сбитая во время аварии 57-летняя Дастягюль Азамет гызы Шамиева была доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу, спасти ее не удалось.

При ней был документ, в котором отмечалось, что это уроженка Шемахинского района, ныне проживающая в жилом массиве Гушчулуг Абшеронского района. Отмечается, что женщина была журналисткой.

По факту ведется расследование.