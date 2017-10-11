 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лянкяране автомобиль дорожно-строительной компании совершил аварию, 2 человека пострадали

    Сообщается, что один из них гражданин Турции© Report

    Лянкяран. 11 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране принадлежащий дорожно-строительной компании автомобиль марки Toyota совершил аварию.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Шурук.

    В результате двое человек пострадали. Фейруз Маликов 1990 г.р. и Эльмин Таяр оглу Мамедов 1982 г.р. с телесными повреждениями различной степени тяжести были помещены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое.

    Сообщается, что один из них гражданин Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi