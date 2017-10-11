В Лянкяране автомобиль дорожно-строительной компании совершил аварию, 2 человека пострадали

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Лянкяран. 11 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране принадлежащий дорожно-строительной компании автомобиль марки Toyota совершил аварию.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Шурук.

В результате двое человек пострадали. Фейруз Маликов 1990 г.р. и Эльмин Таяр оглу Мамедов 1982 г.р. с телесными повреждениями различной степени тяжести были помещены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое.

Сообщается, что один из них гражданин Турции.