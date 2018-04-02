В Лянкяране арестован водитель, причастный к гибели 7 человек

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 31 марта в 17:30 на пролегающем через лянкяранский поселок Гярмятюк отрезке дороги Алят-Астара-иранская граница Джафаров Натик Табакюль оглу за рулем автомобиля марки "Ford Cargo" с государственным регистрационным номером 99-JF-224 грубо нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, и, выехав на встречную полосу, столкнулся с управляемым Асланлы Фаиком Тофик оглу автомобилем марки "Mitsubishi İO" с государственным регистрационным номером 42-BS-634. Затем он врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки "ВАЗ-21154" с государственным регистрационным номером 10-VF-815.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате ДТП водитель автомобиля марки "Mitsubishi İO" Фаик Асланлы и его пассажиры Гюльханым Алигулу гызы Асланова, Асланов Фикрет Ширали оглу, Асланов Намик Ширали оглу, Асланова Васима Ибрагим гызы, Асланова Разийя Аслан гызы погибли. Помещенный в Лянкяранскую центральную районную больницу малолетний Асланлы Ульви Фаик оглу также скончался в медицинском учреждении 2 апреля.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.263.3 УК, назначена соответствующая экспертиза.

Н.Джафаров был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица. В его отношении выдвинуто обвинение по указанной статье УК, решением Лянкяранского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

На данный момент следственные мероприятия по делу продолжаются.