В Лянкяране арестован мужчина, обвиняемый в краже и поджоге

В Лянкяране арестован мужчина, который поджег дом после кражи, с целью скрыть следы преступления.

В Лянкяране арестован мужчина, который поджег дом после кражи, с целью скрыть следы преступления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

Инцидент произошел 2 февраля 2023 года в селе Болади Лянкяранского района. В полицию поступила информация о краже из дома охотничьего ружья и поджоге.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее судимый за кражу житель села Болади Шаиг Мирзаев. Было установлено, что злоумышленник проник в дом своего односельчанина и украл оттуда охотничье ружье ИЖ. Затем мужчина поджег дом с целью скрыть следы преступления.

Украденное ружье изъято в качестве вещественного доказательства, решением суда Мирзаев был арестован.

По факту ведется расследование.