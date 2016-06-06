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    ​В Лянкяране 8-летнюю девочку сбила машина - ФОТО

    Пострадавшая помещена в Лянкяранскую городскую центральную больницу

    Лянкяран. 6 июня. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло ДТП, в результате которого пострадала 8-летняя девочка.

    Как сообщает южное бюро Report, авария зарегистрирована на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева.

    Так, проживающий по адресу г. Лянкяран, ул. Саттархана, 102 Рафаэль Мирзали оглу Рзаев 1960 г.р. за рулем автомобиля "ВАЗ-21015" с государственным регистрационным номером 90-NG-068 сбил Захру Мушвиг гызы Теймурлу (2008 г.р.).

    Пострадавшая помещена в Лянкяранскую городскую центральную больницу с переломом левой бедренной кости.

    По факту ведется расследование. 

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