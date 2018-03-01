В Лянкяране 78-летний водитель пострадал в ДТП ФОТО

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В ДТП в Лянкяране пострадали два человека.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло в части магистрали Алят-Астара, пролегающей через село Шилавар.

Автомобиль марки ВАЗ-2104 с государственным номером 42-BK-296, следовавший в направлении поселка Алят, потерял управление и врезался в стоявший у обочины автомобиль Mercedes с государственным номером 99-XR-296, после чего врезался в электрический столб.

В результате ДТП пострадали жители села Хархатан Лянкяранского района – водитель ВAЗ-2104 Мамедов Магеррам Рузи оглы, 1940 года рождения, и сидевшая в салоне автомобиля Мамедова Антига Мохуббет гызы, 1968 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Лянкярана.

По факту ведется расследование.