В Лянкяране 6-летний ребенок выпил растворитель

6 июля, 2018 09:46

https://report.az/storage/news/74afd21925ff558e24aca6236c30d5c6/b9f6a843-c3f4-42d3-a8fd-f4384ce74d75_292.jpg Лянкяран. 6 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране 6-летний ребенок выпил химическое вещество. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в отдаленном селе Гюнахирда. 6-летний Нихад Кямран оглы Мирзоев вместо воды выпил химическое вещество (растворитель), находящееся в пластиковой бутылке. Доставленный в Лянкяранскую районную центральную больницу ребенок получил необходимую медпомощь. Сейчас его состояние удовлетворительное.

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