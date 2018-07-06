В Лянкяране 6-летний ребенок выпил растворитель

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Лянкяран. 6 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране 6-летний ребенок выпил химическое вещество.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в отдаленном селе Гюнахирда.
6-летний Нихад Кямран оглы Мирзоев вместо воды выпил химическое вещество (растворитель), находящееся в пластиковой бутылке.
Доставленный в Лянкяранскую районную центральную больницу ребенок получил необходимую медпомощь. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Valeh DadaşovАвтор новости