В Лянкяране 17-летнего парня убили, используя прием "боев без правил"

В Лянкяранском районе произошло убийство.

Как сообщает южное бюро Report, житель районного села Дигах Акпер Илькин оглу Гулиев 2001 г.р. 17 марта убил односельчанина Шамиля Амирастан оглу Багирова 2002 г.р. на почве личного конфликта. А.Гулиев сломал шею односельчанину, использовав спортивный прием. Затем он спрятал труп в недостроенном строении на окраине села. Родные Ш.Багирова решили, что он находится в Баку, но позже заподозрили что-то неладное и сообщили в полицию о его исчезновении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отделения полиции, А.Гулиев был задержан. Труп был извлечен из места сокрытия и передан в Лянкяранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Тело было передано семье после обследования.

Отметим, что А.Гулиев занимался несколько лет видом единоборств "бои без правил".

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре ведется расследование.