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    ​В Лянкаряне жители улицы, где произошло смертельное ДТП, потребовали установить на ней светофор - ФОТО

    Официальные лица выслушали участников акции и пообещали предпринять соответствующие меры

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Около 200 жителей массива SU-8 города Лянкаран провели акцию протеста. Как передает Report, участники акции отметили, что на данной территории часто происходят аварии на дороге из-за высокой скорости автотранспортных средств.

    Так, в произошедшем 23 марта последнем дорожно-транспортном происшествии погибло четверо жителей массива SU-8.

    На данной улице расположены детский сад, две школы и дом торжеств. В то же время, именно с этой дороги можно выехать на междугородний автовокзал, что также увеличивает интенсивность движения.

    Участники акции выдвинули требование установить светофор, проложить пешеходную дорожку, а также ограничить скорость движения автомобилей на данной улице.

    Официальные лица выслушали участников акции и пообещали предпринять соответствующие меры. 

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