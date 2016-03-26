​В Лянкаряне жители улицы, где произошло смертельное ДТП, потребовали установить на ней светофор - ФОТО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Около 200 жителей массива SU-8 города Лянкаран провели акцию протеста. Как передает Report, участники акции отметили, что на данной территории часто происходят аварии на дороге из-за высокой скорости автотранспортных средств.

Так, в произошедшем 23 марта последнем дорожно-транспортном происшествии погибло четверо жителей массива SU-8.

На данной улице расположены детский сад, две школы и дом торжеств. В то же время, именно с этой дороги можно выехать на междугородний автовокзал, что также увеличивает интенсивность движения.

Участники акции выдвинули требование установить светофор, проложить пешеходную дорожку, а также ограничить скорость движения автомобилей на данной улице.

Официальные лица выслушали участников акции и пообещали предпринять соответствующие меры.