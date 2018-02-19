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    В Лянкаране восстановили разрушенную оползнем сельскую дорогу

    Дорога посыпана гравием и полностью восстановлена© Report

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Часть дороги, проходящей по территории села Жиди Лянкаранского района, которая была разрушена оползенем 5-го февраля, была восстановлена.

    Южное бюро Report со ссылкой на местных жителей сообщает, что дорогу посыпали гравием и движение по дороге полностью восстановлено.

    Несмотря на то, что после оползня была проведена альтернативная дорога для пользования жителями, из-за грязи передвижение по ней было усложнено и основная дорога больше недели оставалась не отремонтированной.

    Этой дорогой также пользуются жители села Гегиран.

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