В Лянкяране произошло землетрясение

По данным бюро исследования землетрясений в 11:03 по местному времени в Лянкяранском районе было зарегистрировано землетрясение.

В Лянкяране в 11:03 по местному времени в 20 км северо-западнее от станции "Лянкяран" в Лянкяранском районе было зарегистрировано землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Очаг землетрясения магнитудой 4,8 залегал на глубине 5 км.

Землетрясение ощущалось в эпицентре в 5, а в окрестностях до 3-5 баллов.

11:31

По данным бюро исследования землетрясений в 11:03 по местному времени в Лянкяранском районе было зарегистрировано землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине 10 км.

Отметим, что ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7 в Каспийском море.

Подземные толчки ощущались в южных районах Азербайджана.