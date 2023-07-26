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В Лянкяране произошло землетрясение

В Лянкяране произошло землетрясение По данным бюро исследования землетрясений в 11:03 по местному времени в Лянкяранском районе было зарегистрировано землетрясение.
Происшествия
26 июля 2023 г. 11:53
В Лянкяране произошло землетрясение

В Лянкяране в 11:03 по местному времени в 20 км северо-западнее от станции "Лянкяран" в Лянкяранском районе было зарегистрировано землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Очаг землетрясения магнитудой 4,8 залегал на глубине 5 км.

Землетрясение ощущалось в эпицентре в 5, а в окрестностях до 3-5 баллов.

11:31

По данным бюро исследования землетрясений в 11:03 по местному времени в Лянкяранском районе было зарегистрировано землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине 10 км.

Отметим, что ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7 в Каспийском море.

Подземные толчки ощущались в южных районах Азербайджана.

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Версия на английском языке 4.8 magnitude earthquake hits Azerbaijan's Lankaran  
Версия на азербайджанском языке Lənkəranda zəlzələ olub, ətraf rayonlarda 5-3 bala kimi hiss edilib - YENİLƏNİB-2

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