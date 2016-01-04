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    ​В Лянкаране произошло ДТП со смертельным исходом - ФОТО

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ На участке шоссе Лянкаран-Борадигях на территории села Зовля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Report, легковой автомобиль марки ВАЗ-21015 с государственным регистрационным номером 44-BK-905 столкнулся с мотоциклом. Водитель мотоцикла, житель села Зовля 61-летний Аяз Салаев скончался на месте происшествия.

    Его пассажир, житель села Болады 43-летний Гамза Исбаров получил телесные повреждения различной тяжести. Он помещен в Лянкаранскую районную центральную больницу.

    По данному факту ведется расследование. 

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