​В Лянкаране произошло ДТП со смертельным исходом - ФОТО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ На участке шоссе Лянкаран-Борадигях на территории села Зовля произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Report, легковой автомобиль марки ВАЗ-21015 с государственным регистрационным номером 44-BK-905 столкнулся с мотоциклом. Водитель мотоцикла, житель села Зовля 61-летний Аяз Салаев скончался на месте происшествия.

Его пассажир, житель села Болады 43-летний Гамза Исбаров получил телесные повреждения различной тяжести. Он помещен в Лянкаранскую районную центральную больницу.

По данному факту ведется расследование.