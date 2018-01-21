В Лянкаране объявили в розыск женщину, которая оставив троих детей, сбежала с другим мужчиной - ФОТО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Женщина, которая вошла в гражданский брак, сбежала из дома в Лянкаране.

Как сообщает Южное бюро Report, состоявший ранее в браке житель села Кяргялан Мамедов Эльвин Афлатун оглы обратился в службу «102», а также в районное полицейское отделение города Лянкаран в связи с пропажей 38-летней Джафаровой Вюсали Баламирза гызы, с которой он 3 года встречался, а затем около 3 месяцев жил в гражданском браке. Мамедов сообщил, что женщина вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

Вюсаля покинула дом рано утром, забрав с собой обручальное кольцо и 500 манатов. Женщина оставила записку на столе, в которой написала «Не ищите меня!».

В.Джафарова в прошлом была замужем. Но затем она отказалась от своих троих детей и сбежала с Эльвином Мамедовым. Во время совместной жизни между ними не было никакого недопонимания.

Полиция на основании обращения Э.Мамедова провела дома обыск,, в ходе которого не были выявлены следы преступления.

Родные В.Джафаровой также сообщили о том, что не в курсе местонахождения девушки. Однако они сказали, что Вюсаля несколько дней назад звонила своей дочери и сообщила, что не вернется обратно.

Розыскно-оперативные мероприятия по пропаже В.Джафаровой продолжаются. Рост женщины-175 см., цвет глаз- карие, среднего телосложения. Обладающих информацией о женщине на фотографии, просят обратиться в службу «102» МВД, а также связаться по Вотсап номеру 051-458 -21-08.