В Лянкяране микроавтобус попал в аварию, 2 человека пострадали - ФОТО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Лянкяране микроавтобус попал в аварию.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Гирдани.

Автомобиль марки "ВАЗ 21011", управляемый жителем села 26-летним Мирзаевым Али Ханоглан оглу, столкнулся с микроавтобусом марки "Mercedes", управляемым жителем поселка Истису 23-летним Абдуллазаде Эльмаром Видади оглу. В результате водитель "ВАЗ 21011" и его пассажир, житель села Гирдани 22-летний Бабазаде Ульви Гасан оглу получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По предварительной версии, причиной аварии стало опасное маневрирование водителя автомобиля марки "ВАЗ 21011" и его выезд навстречу микроавтобусу. Точные причины аварии будут установлены после автотехнической экспертизы.

По факту ведется расследование.