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    В Лянкяране микроавтобус попал в аварию, 2 человека пострадали - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Лянкяране микроавтобус попал в аварию.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Гирдани. 

    Автомобиль марки "ВАЗ 21011", управляемый жителем села 26-летним Мирзаевым Али Ханоглан оглу, столкнулся с микроавтобусом марки "Mercedes", управляемым жителем поселка Истису 23-летним Абдуллазаде Эльмаром Видади оглу. В результате водитель  "ВАЗ 21011" и его пассажир, житель села Гирдани 22-летний Бабазаде Ульви Гасан оглу получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу.

    По предварительной версии, причиной аварии стало опасное маневрирование водителя автомобиля марки "ВАЗ 21011" и его выезд навстречу микроавтобусу. Точные причины аварии будут установлены после автотехнической экспертизы. 

    По факту ведется расследование.

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