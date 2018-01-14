В Лянкаране избитая ранее женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 14 января. REPORT.AZ/ В Лянкаране женщина скончалась в больнице от полученных ранее повреждений со стороны неизвестного человека.
Как передает южное бюро Report, женщине вместе с ее матерью, также подвергнутую избиению со стороны неизвестного, был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».
По факту еще никто не задержан.
***17:59
В Лянкяранском районе были избиты мать и дочь.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в городе Лиман.
Гараева Хумай 1949 г.р. доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу с различными травмами.
Позже с различными травмами была госпитализирована женщина по имени Мириева Самира, 1972 г.р., которая оказалась дочерью Х.Гараевой.
По предварительной информации, они избиты неизвестным лицом. У обеих женщин диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи оценили их состояние как среднетяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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