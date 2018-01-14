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    В Лянкаране избитая ранее женщина скончалась в больнице - ОБНОВЛЕНО

    По факту еще никто не задержан

    Лянкяран. 14 января. REPORT.AZ/ В Лянкаране женщина скончалась в больнице от полученных ранее повреждений со стороны неизвестного человека.

    Как передает южное бюро Report, женщине вместе с ее матерью, также подвергнутую избиению со стороны неизвестного, был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».

    По факту еще никто не задержан. 

    ***17:59

    В Лянкяранском районе были избиты мать и дочь.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в городе Лиман.

    Гараева Хумай 1949 г.р. доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу с различными травмами.

    Позже с различными травмами была госпитализирована женщина по имени Мириева Самира, 1972 г.р., которая оказалась дочерью Х.Гараевой.

    По предварительной информации, они избиты неизвестным лицом. У обеих женщин диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи оценили их состояние как среднетяжелое.

    По факту ведется расследование.

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