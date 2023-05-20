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В Лянкаране из-за оползня разрушена дорога, соединяющая семь сел

В Лянкаране из-за оползня разрушена дорога, соединяющая семь сел В Лянкаране произошел оползень.
Происшествия
20 мая 2023 г. 10:47
В Лянкаране из-за оползня разрушена дорога, соединяющая семь сел

В Лянкаране произошел оползень.

Как сообщает южное бюро Report, причиной стали наблюдаемые в последние дни ливневые осадки.

Обрушение наблюдается на четырех участках автодороги Гиркан-Дашдатюк-Биласар, соединяющей семь сел, расположенных в горной местности. Один из участков дороги просел почти на полметра, что создало опасность для движения транспорта.

Инженер по производству ООО "Дорожная эксплуатация № 48", которое контролирует автомобильную дорогу Гиркан-Дашдатюк-Биласар, Натиг Джавадов отметил, что для устранения проблем проводятся определенные работы: "Однако полностью восстановить дорогу ООО не в силах. Для этого также необходима государственная поддержка, чтобы на дороге можно было провести определенные работы. В связи с этим к работе привлечены специалисты из Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям. С участием специалистов был проведен осмотр обрушенных участков, сделаны фотографии и подготовлена проектно-сметная документация".

Отметим, что автомобильная дорога Гиркан-Дашдатюк-Биласар протяженностью 22 км проходит по крутым горным серпантинам и участкам с активными оползнями. Дорога капитально отремонтирована и сдана в эксплуатацию в 2018 году в рамках проекта Государственной инвестиционной программы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda torpaq sürüşməsi olub, 7 kəndi birləşdirən yolun bir hissəsi çöküb

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