В Лос-Анджелесе осудили преступления Армении

10:03 На состоявшемся 17 ноября заседании правления Пакистанского Совета - одной из самых авторитетных организаций пакистанцев в США, приняли участие приглашенные в Совет генконсул Азербайджана Насими Агаев, генконсул Турции Джан Огуз и главы правоохран

17 ноября прошло заседании правления Пакистанского Совета - одной из самых авторитетных организаций пакистанцев в США, на котором в качестве гостей приняли участие генконсул Азербайджана Насими Агаев, генконсул Турции Джан Огуз и главы правоохранительных органов Лос-Анджелеса.

Выступивший на мероприятии генконсул Насими Агаев рассказал о крепких узах братства, связывающих Азербайджан, Пакистан и Турцию, а также общины этих стран в Лос-Анджелесе.

Генконсул отметил, что при активном содействии Пакистанского Совета консульства трех стран провели ряд мероприятий, сплотившие общины трех братских стран и поблагодарил за поддержку, оказанную в прошлом году Азербайджану в Отечественной войне.

Н.Агаев подчеркнул, что за 30 лет оккупации Армения сравняла с землей более 10 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, включая 9 городов и 900 сел. Были разграблены и разрушены дома более 800 тысяч азербайджанцев, 700 исторических памятников и 927 библиотек, в фонде которых насчитывалось 4,6 миллионов изданий. Генконсул сказал, что были осквернены и разрушены 65 из 67 мечетей, многие мечети использовались как стойла. Насими Агаев также рассказал о работе по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, очистке их от мин. Генконсул подчеркнул, что Азербайджан стремится к установлению стабильного мира в регионе. Затем был продемонстрирован короткометражный фильм “Чудовищный геноцид культуры в XXI веке”, подготовленный Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Выступивший на мероприятии генконсул Турции Джан Огуз рассказал об участии турецкой, азербайджанской и пакистанской общин в жизни Калифорнии.

Он поблагодарил правоохранительные органы за усилия по обеспечению безопасности всех этнических меньшинств. Генконсул выразил обеспокоенность по поводу роста в последние годы нападений на турок и азербайджанцев в Лос-Анджелесе, подчеркнув важность солидарности и сотрудничества между пакистанской, турецкой и азербайджанской общинами в борьбе с подобными враждебными действиями.