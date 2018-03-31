В лондонском аэропорту отменили более 100 рейсов из-за горящего автобуса - ВИДЕО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В лондонском аэропорту Станстед отменили более 100 рейсов из-за возгорания автобуса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

На парковке аэропорта загорелся автобус-шаттл. В целях безопасности были эвакуированы около 15 тысяч посетителей аэропорта.

Известно, что как минимум одному самолету, который находился на взлетно-посадочной полосе, дали команду вернуться в терминал.

В результате из-за инцидента были отменены или отложены более 100 рейсов.