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    В лондонском аэропорту отменили более 100 рейсов из-за горящего автобуса - ВИДЕО

    В целях безопасности были эвакуированы около 15 тысяч посетителей аэропорта

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В лондонском аэропорту Станстед отменили более 100 рейсов из-за возгорания автобуса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    На парковке аэропорта загорелся автобус-шаттл. В целях безопасности были эвакуированы около 15 тысяч посетителей аэропорта.

    Известно, что как минимум одному самолету, который находился на взлетно-посадочной полосе, дали команду вернуться в терминал.

    В результате из-за инцидента были отменены или отложены более 100 рейсов.

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