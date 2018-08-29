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    В Лондоне задержаны почти 400 участников афрокарибского карнавала

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Ежегодный афрокарибский карнавал, прошедший в лондонском районе Ноттинг-Хилл, завершился уличной дракой, в которой пострадали один местный житель и около 30 полицейских. 

    В полицейский участок попали более 370 человек, у которых при себе было оружие и наркотики, сообщает Report со ссылкой на BBC. 

    У 156 задержанных участников карнавала были при себе запрещенные вещества, 69 пришли на праздник с электрошокерами, дубинками и ножами, а девятерых задержали по подозрению в домогательствах.

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