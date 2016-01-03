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    В Лондоне из-за утечки газа эвакуированы около 500 человек

    Люди размещены в четырех приемных центрах, дороги на месте инцидента перекрыты

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Около 500 человек эвакуированы из своих домов в районе Пендж на юге Лондона из-за утечки газа. Как сообщает Report, об этом со ссылкой на полицию в воскресенье сообщило телеканал Би-Би-Си.

    Утечка произошла в субботу вечером. Люди размещены в четырех приемных центрах, дороги на месте инцидента перекрыты. Все экстренные службы прибыли на место происшествия.

    О пострадавших не сообщается. Некоторым эвакуированным жителям в воскресенье утром было разрешено вернуться в свои дома.

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