В Локбатане обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В поселке Локбатан Гарадагского района обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд.

Об этом сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA) при Кабинете министров.

Сообщается, что 14 августа в Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении на территории поселка Локбатан в Гарадагском районе Баку неразорвавшегося пушечного снаряда. Незамедлительно на место происшествия была направлена специальная мобильная группа быстрого реагирования агентства.

Специалисты агентства осмотрели территорию раскопок вдоль железной дороги, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты 2 пушечных снаряда (БМ-21) диаметром 115 мм, перевезены для обезвреживания на центральную территорию агентства по уничтожению опасных предметов и устройств.

Вокруг боеприпасов проведен подземный осмотр площадью 240 кв.м., наземный - 900 кв.м., других опасных предметов и устройств обнаружено не было.