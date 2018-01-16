В Ливии при атаке на аэропорт погибли не менее 20 человек

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на международный аэропорт Митига в столице Ливии — Триполи, 60 получили ранения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Libyan Express со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным издания, к настоящему моменту атака отражена. Людей внутри здания удалось эвакуировать.

По данным телеканала Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. Как передает телеканал, на аэропорт напала группировка "Аль-Бакара", к которой присоединились бежавшие с востока Ливии радикалы.