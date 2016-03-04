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    В Ливии арестован азербайджанец по подозрению в контрабанде нефтепродуктами

    Он находится под арестом в Триполи

    Баку. 4 Марта. REPORT.AZ/ В Ливии членов экипажа судна Captain Khayyam, среди которых есть и гражданин Азербайджана, подозревают в контрабанде нефтепродуктами.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, их удерживают под стражей в одном из пенитенциарных учреждений города Триполи.

    Сейчас по делу продолжается досудебное расследование. МИД Украины поддерживают связь с властями Триполи и представителями судовладельца. Дипломаты Украины также налаживают координацию с представителями посольств государств, граждане которых являются членами экипажа судна.

    В середине февраля береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого были граждане Украины, Турции и Азербайджана.

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