В Ливии арестован азербайджанец по подозрению в контрабанде нефтепродуктами

Баку. 4 Марта. REPORT.AZ/ В Ливии членов экипажа судна Captain Khayyam, среди которых есть и гражданин Азербайджана, подозревают в контрабанде нефтепродуктами.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, их удерживают под стражей в одном из пенитенциарных учреждений города Триполи.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование. МИД Украины поддерживают связь с властями Триполи и представителями судовладельца. Дипломаты Украины также налаживают координацию с представителями посольств государств, граждане которых являются членами экипажа судна.

В середине февраля береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого были граждане Украины, Турции и Азербайджана.