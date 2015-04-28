В Липецке возбуждено уголовное дело против 17-летнего азербайджанца

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего уроженца республики Азербайджан, который пытался изнасиловать женщину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, следователи выяснили, что 23 апреля ночью возле одного из домов по улице Хорошавина несовершеннолетний подозреваемый напал на 21-летнюю девушку, избил ее и попытался изнасиловать.

На крики девушки обратил внимание проезжавший мимо таксист. Именно он вызвал полицию.

Азербайджанца задержали, его действия квалифицированы как покушение на изнасилование. В ходе проверки было установлено, что подросток находится на территории России незаконно.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушение регистрационного учета.

В данный момент молодой человек заключен под стражу.