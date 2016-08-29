В лесной полосе в южном регионе Азербайджана произошел пожар

Лянкяран. 29 августа. REPORT.AZ/ В лесной полосе на территории Лянкярана произошел пожар.

Как сообщает южное бюро Report, пожар начался на территории поселка Хафтони.

Для ликвидации пожара на место происшествия были привлечены две пожарные машины и личный состав Лянкяранской районной государственной противопожарной части Государственной противопожарной службы МЧС. В результате пламя охватило территорию в 0,5 га, загорелись кусты.

Информация о происшествии поступила в 14:48, а в 18:03 пожар был полностью локализован.