В Лерикском районе автомобиль сорвался в овраг, 5 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

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Лерик. 16 января. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в результате падения автомобиля в овраг в Лерикском районе.

Как сообщает местное бюро Report, в результате аварии 5 человек получили тяжелые телесные повреждения, это жители Лерикского района Нурхан Бахлул оглу Зарбиев 1953 г.р., Теймур Нурхан оглу Зарбиев 1977 г.р., Шахла Энвер гызы Зарбиева 1977 г.р., Айгюн Мамедгусейн гызы Кишиева 1959 г.р., Адоган Ибадет оглу Кишиев 1986 г.р.

Раненые были доставлены в Лянкаранскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.

*** 08:51

В Лянкаранском районе произошло ДТП, в результате которого 5 человек получили травмы.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел на территории села Рво.

Пострадавшие доставлены в больницу.