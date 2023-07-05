В Лерике заведено уголовное дело на директора школы

В Лерикской районной прокуратуре проведено расследование в связи с противоправными действиями, совершенными в полной средней школе села Бюлюдюл.

В Лерикской районной прокуратуре проведено расследование в связи с противоправными действиями, совершенными в полной средней школе села Бюлюдюл.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что директор учебного заведения Расим Шахбазов присвоил более 16 тыс. манатов государственных средств под видом приобретения топлива для котельной школы, непригодной к эксплуатации в течение долгого времени.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2.4 (присвоение лицом с использованием своего служебного положения и с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана.

Предварительное следствие продолжается.