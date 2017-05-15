В Лерике выпал сильный град, пострадали фруктовые деревья и участки - ФОТО

Лерик. 15 мая. REPORT.AZ/ В Лерикском районе выпал сильный град.

Как сообщает южное бюро Report, отмечается, что град, выпавший на территории Оранд, был размером в 2-3 см.

Однако, из-за непродолжительности града, он не нанес крышам построек сильного ущерба.

Наряду с селами, ледяной покров из града наблюдался и в центре. Град нанес ущерб фруктовым деревьям и хозяйственным участкам. Пока последствия природного явления не установлены. Однако, в районе возникли серьезные проблемы со связью и мобильной сетью. Из-за сильного грома пришлось прибегнуть к вынужденному прекращению подачи электричества на ряде территорий во избежание возможных аварий.