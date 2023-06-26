В Лерике в результате несчастного случая погиб турист

В Лерикском районе турист упал в овраг и погиб.

В Лерикском районе турист упал в овраг и погиб.

По данным южного бюро Report, житель поселка Сангачал Гарадагского района Физули Сейфулла оглу Гаджиев (1968 г.р.) во время прогулки из-за неосторожности упал в ущелье глубиной 80 метров.

К месту происшествия были привлечены силы спасателей особого риска Южного центра МЧС.

В результате принятых мер тело Ф.Гаджиева было вывезено из ущелья и передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

По данному факту проводится расследование.