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В Лерике в результате несчастного случая погиб турист

В Лерике в результате несчастного случая погиб турист В Лерикском районе турист упал в овраг и погиб.
Происшествия
26 июня 2023 г. 16:20
В Лерике в результате несчастного случая погиб турист

В Лерикском районе турист упал в овраг и погиб.

По данным южного бюро Report, житель поселка Сангачал Гарадагского района Физули Сейфулла оглу Гаджиев (1968 г.р.) во время прогулки из-за неосторожности упал в ущелье глубиной 80 метров.

К месту происшествия были привлечены силы спасателей особого риска Южного центра МЧС.

В результате принятых мер тело Ф.Гаджиева было вывезено из ущелья и передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə turist bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

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