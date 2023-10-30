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В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова

В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова.
Происшествия
30 октября 2023 г. 09:31
В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова

В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД.

Житель Сабунчинского района города Баку Самир Дадашов был задержан на 50-м километре дороги Лянкяран-Лерик сотрудниками отдела полиции Лерикского района по подозрению в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия.

В ходе осмотра в его сумке были обнаружены автомат марки "Калашников" и 15 патронов к нему. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLerikdə paytaxt sakinindən "Kalaşnikov" aşkarlanıb

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