В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова

В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова.

В Лерике у жителя столицы обнаружили автомат Калашникова.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД.

Житель Сабунчинского района города Баку Самир Дадашов был задержан на 50-м километре дороги Лянкяран-Лерик сотрудниками отдела полиции Лерикского района по подозрению в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия.

В ходе осмотра в его сумке были обнаружены автомат марки "Калашников" и 15 патронов к нему. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту проводятся необходимые следственные мероприятия.