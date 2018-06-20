В Лерике тело утонувшего в реке парня извлекли из воды - ОБНОВЛЕНО

Лерик. 20 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе тело утонувшего в реке парня извлекли из воды.

Как сообщает местное бюро Report, тело жителя Лерика Рамина Ильгар оглы Габуллаева 1992 г.р. было обнаружено в нескольких метрах от того места, где он утонул.

Тело передано по назначению.

*** 13:17

Лерик. 20 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе молодой парень утонул в реке.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на 25-км дороги Лянкяран-Лерик.

Отдыхавший вместе с членами семьи житель Лерика Рамин Ильгар оглы Габуллаев 1992 г.р. утонул, по неосторожности упав в реку.

Хотят в момент несчастного случая его близкие были рядом, помочь Р.Габуллаеву они не смогли.

Тело пока не обнаружили, так как вода в реке илистая.

На место происшествия прибыли полицейские.

Для проведения поисков оповещена группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.