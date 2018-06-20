 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лерике тело утонувшего в реке парня извлекли из воды - ОБНОВЛЕНО

    © Foto: Report.az

    Лерик. 20 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе тело утонувшего в реке парня извлекли из воды.

    Как сообщает местное бюро Report, тело жителя Лерика Рамина Ильгар оглы Габуллаева 1992 г.р. было обнаружено в нескольких метрах от того места, где он утонул. 

    Тело передано по назначению.

     *** 13:17

    Лерик. 20 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе молодой парень утонул в реке.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на 25-км дороги Лянкяран-Лерик.

    Отдыхавший вместе с членами семьи житель Лерика Рамин Ильгар оглы Габуллаев 1992 г.р. утонул, по неосторожности упав в реку.

    Хотят в момент несчастного случая его близкие были рядом, помочь Р.Габуллаеву они не смогли.

    Тело пока не обнаружили, так как вода в реке илистая.

    На место происшествия прибыли полицейские.

    Для проведения поисков оповещена группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi
    Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php:140 Stack trace: #0 /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php(140): session_write_close() #1 [internal function]: CHttpSession->close() #2 {main} thrown in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php on line 140