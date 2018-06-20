В Лерике тело утонувшего в реке парня извлекли из воды - ОБНОВЛЕНО

Лерик. 20 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе тело утонувшего в реке парня извлекли из воды.
Как сообщает местное бюро Report, тело жителя Лерика Рамина Ильгар оглы Габуллаева 1992 г.р. было обнаружено в нескольких метрах от того места, где он утонул.
Тело передано по назначению.
*** 13:17
Лерик. 20 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе молодой парень утонул в реке.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на 25-км дороги Лянкяран-Лерик.
Отдыхавший вместе с членами семьи житель Лерика Рамин Ильгар оглы Габуллаев 1992 г.р. утонул, по неосторожности упав в реку.
Хотят в момент несчастного случая его близкие были рядом, помочь Р.Габуллаеву они не смогли.
Тело пока не обнаружили, так как вода в реке илистая.
На место происшествия прибыли полицейские.
Для проведения поисков оповещена группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Valeh DadaşovАвтор новости
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