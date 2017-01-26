Напавшие в Лерике на водителя лица пытались его убить - ОБНОВЛЕНО

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Лерик. 26 января. REPORT.AZ/ Стали известны детали разбоя в Лерикском районе.

Как сообщил южному бюро Report замначальника отделения полиции Лерикского района, полковник-лейтенант полиции Шахин Агаев, преступники пытались убить водителя: "Инцидент произошел 24 января в 20.35 на 35 км дороги Лянкяран-Лерик. Позвонив на "горячую линию 102", Азимов Бахадур Джавад оглу 1969 г.р. заявил, что подвергся разбою. Он сказал, что на Лянкяранском автовокзале в его автомобиль сели четверо мужчин, которые попросили довезти их до центра отдыха в Лерике. Не доезжая до центра отдыха один из сидевших на заднем сиденье пассажиров пригрозил ему ножом и потребовал выйти из машины. Между ними завязался спор и один из пассажиров ударил водителя тупым предметом по голове. Затем, применив силу, водителю нанесли многочисленные травмы. Б. Азимову удалось бежать. Хотя водитель отдалился от машины приблизительно на 150 м в сторону леса, преступники догнали его и пытались убить. Несмотря на многочисленные травмы, Б.Азимову удалось сесть в свой автомобиль марки "Priora" с государственным регистрационным номером 90-KF-372 и отъехать".

По словам Ш. Агаева, сразу после поступления информации на "горячую линию 102" в отделении полиции Лерикского района была создана оперативно-следственная группа: "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители Астаринского села Сиякю Ализаде Шамо Сахиб оглу 1996 г.р., Шабанов Рамин Рамиз оглу 1995 г.р., Рзаев Эльвин Шадоглан оглу 1995 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 181.2.1 (разбой группой лиц по предварительному сговору), 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору).