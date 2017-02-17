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    В Лерике произошел снежный обвал, связь с некоторыми селами прервалась - ФОТО - ВИДЕО

    Толщина снега достигает более 1,5 м

    Лянкяран. 17. февраля. REPORT.AZ/ В южном регионе Азербайджана выпало большое количество снега.

    Как сообщает южное бюро Report, толщина снега в удаленных селах Лерика достигает 1,5 м.

    Снежный обвал произошел на дороге, проходящей через территориальную единицу Бюрсюлюм, которая связывает районный центр с селами.

    Несколько сел потеряли связь с центром. Толщина снега на территории Оранд Лянкяранского района превышает 1,5 м, дороги закрыты. Со вчерашнего дня в центре района и в некоторых селах начались перебои в подаче электричества, в некоторых селах электричество полностью отключено. Электрические провода и столбы вышли из строя.

    Толщина снега в городе Лянкяран достигает 15 см. В горных селах района толщина снега больше метра. Связь с удаленными селами прервалась, наблюдались короткие перерывы в подаче электричества. Так как вчерашний снег сопровождался сильным ветром, дороги покрыты льдом, затруднено движение транспорта. Снегоуборочные машины в районе привлечены к очистке снега и льда на главных дорогах. Посещаемость в средних школах в горных районах снизилась до минимума.

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