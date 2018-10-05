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    В Лерике произошло землетрясение

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошло землетрясение.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). 

    По предварительным данным, 5 октября в 01:26:06 по местному времени в Лерике произошло землетрясение. Землетрясение не ощущалось.

    Подземные толчки произошли на глубине 21 км, магнитуда землетрясения составила 3.

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