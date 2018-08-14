В Лерике произошло землетрясение

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошло землетрясение силой в 3 балла.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По предварительным данным, 13.08.2018 году в 4:30 часов по местному времени в 25 километрах к юго-востоку от станции Ярдымлы, на территории Лерика зарегистрировано землетрясение. Сила подземных толчков в эпицентре ощущалась до 3 баллов.