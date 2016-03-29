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    В Лерике произошел несчастный случай

    18-летний подросток был ранен в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошел несчастный случай.

    Как сообщает Report, в Лянкяранскую районную центральную больницу был доставлен раненый в правое плечо Эльвин Иззет оглу Захидов 1998 г.р. Раненый был прооперирован.

    Состояние переведенного в травматологическое отделение Э.Захидова расценивается как нормальное.

    Э.Захидов получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем.

    Факт расследуется отделением полиции Лерикского района.

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