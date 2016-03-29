В Лерике произошел несчастный случай

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошел несчастный случай.
Как сообщает Report, в Лянкяранскую районную центральную больницу был доставлен раненый в правое плечо Эльвин Иззет оглу Захидов 1998 г.р. Раненый был прооперирован.
Состояние переведенного в травматологическое отделение Э.Захидова расценивается как нормальное.
Э.Захидов получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем.
Факт расследуется отделением полиции Лерикского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
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