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В Лерике произошел лесной пожар

В Лерике произошел лесной пожар В горном районе со сложным рельефом вблизи села Вистан в Лерикском сгорел густой кустарник, сухие деревья и сломанные деревья на площади 5 га
Происшествия
26 июля 2020 г. 19:15
В Лерике произошел лесной пожар

В горном районе со сложным рельефом вблизи села Вистан Лерикского района сгорел густой кустарник, сухие деревья и сломанные деревья на площади 5 га.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что переход огня на лесополосу удалось предотвратить.

К тушению пожара были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, техника на балансе Исполнительной власти Лерикского района, сотрудники предприятия по охране и восстановлению лесов Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə meşədə yanğın hadisəsi olub
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