В Лерике произошел лесной пожар

В горном районе со сложным рельефом вблизи села Вистан Лерикского района сгорел густой кустарник, сухие деревья и сломанные деревья на площади 5 га.
Об этом Report передает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что переход огня на лесополосу удалось предотвратить.
К тушению пожара были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, техника на балансе Исполнительной власти Лерикского района, сотрудники предприятия по охране и восстановлению лесов Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.