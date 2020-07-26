В Лерике произошел лесной пожар

В горном районе со сложным рельефом вблизи села Вистан в Лерикском сгорел густой кустарник, сухие деревья и сломанные деревья на площади 5 га

В горном районе со сложным рельефом вблизи села Вистан Лерикского района сгорел густой кустарник, сухие деревья и сломанные деревья на площади 5 га.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что переход огня на лесополосу удалось предотвратить.

К тушению пожара были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, техника на балансе Исполнительной власти Лерикского района, сотрудники предприятия по охране и восстановлению лесов Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.