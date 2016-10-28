В Лерике произошел горный обвал, более 150 автомобилей остались на дороге

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошел горный обвал, прервано дорожное сообщение.

Как сообщает южное бюро Report, обвал произошел на 10-м км автотрассы Лерик-Госмалиан-Кальваз, в месте, именуемом Dağlar qapısı ("Горные врата"). Примерно 50 м проезжей части дороги засыпана крупными глыбами. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Однако движение остановилось, на дороге осталось более 150 автомобилей.

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Лерикского района Габиль Меликов заявил, что на место привлечены техника и рабочие дорожно-эксплуатационного управления. Он отметил, что это основная дорога, связывающая районный центр с 50 жилыми пунктами.