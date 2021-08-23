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В Лерике пожарные пытаются потушить вспыхнувший вчера лесной пожар

В Лерике пожарные пытаются потушить вспыхнувший вчера лесной пожар Пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают необходимые мероприятия по тушению пожара, который начался вчера в горной лесистой местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района.
Происшествия
23 августа 2021 г. 12:10
В Лерике пожарные пытаются потушить вспыхнувший вчера лесной пожар
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Пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают необходимые мероприятия по тушению пожара, который начался вчера в горной лесистой местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, к тушению пожара привлечены 1 вертолет Государственной противопожарной службы МЧС, Войска гражданской обороны, Аварийно-спасательной службы особого риска и соответствующие силы Южного регионального центра и авиационного отряда, сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также группа местных жителей.

На территории в основном горят сухая трава, засохшие пни и кустарники.

Тушению огня препятствует сложность рельефа и ветреная погода.

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Версия на английском языке Firefighters battle to put out forest fire in Azerbaijan's Lerik
Версия на азербайджанском языке Lerikdə meşə yanğını davam edir

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