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В Лерике объявленный в розыск мужчина и его сын набросились с вилами на полицейских

В Лерике объявленный в розыск мужчина и его сын набросились с вилами на полицейских 17 июня в селе Зардабара Лерикского района житель села Вагиф Алиев, разыскиваемый по статье 128 УК АР, и его сын Руслан оказали сопротивление полицейским.
Происшествия
18 июня 2022 г. 12:41
В Лерике объявленный в розыск мужчина и его сын набросились с вилами на полицейских

17 июня в селе Зардабара Лерикского района житель села Вагиф Алиев, разыскиваемый по статье 128 УК АР, и его сын Руслан оказали сопротивление полицейским.

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Зейнал Гусейнов.

По его словам, В.Алиев и его сын набросились с вилами на полицейских, в результате чего один из сотрудников правопорядка получил телесные повреждения.

Сотрудникам полиции удалось задержать В.Алиева, его сын Руслан скрылся с места происшествия, однако впоследствии был также задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə axtarışda olan şəxs oğlu ilə birgə polisə xəsarət yetirib

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