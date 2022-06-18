В Лерике объявленный в розыск мужчина и его сын набросились с вилами на полицейских

В Лерике объявленный в розыск мужчина и его сын набросились с вилами на полицейских

17 июня в селе Зардабара Лерикского района житель села Вагиф Алиев, разыскиваемый по статье 128 УК АР, и его сын Руслан оказали сопротивление полицейским.

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17 июня в селе Зардабара Лерикского района житель села Вагиф Алиев, разыскиваемый по статье 128 УК АР, и его сын Руслан оказали сопротивление полицейским. Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Зейнал Гусейнов. По его словам, В.Алиев и его сын набросились с вилами на полицейских, в результате чего один из сотрудников правопорядка получил телесные повреждения. Сотрудникам полиции удалось задержать В.Алиева, его сын Руслан скрылся с места происшествия, однако впоследствии был также задержан. По факту возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на наш Telegram канал