В Лерике объявленный в розыск мужчина и его сын набросились с вилами на полицейских

17 июня в селе Зардабара Лерикского района житель села Вагиф Алиев, разыскиваемый по статье 128 УК АР, и его сын Руслан оказали сопротивление полицейским.
Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Зейнал Гусейнов.
По его словам, В.Алиев и его сын набросились с вилами на полицейских, в результате чего один из сотрудников правопорядка получил телесные повреждения.
Сотрудникам полиции удалось задержать В.Алиева, его сын Руслан скрылся с места происшествия, однако впоследствии был также задержан.
По факту возбуждено уголовное дело.