Лерик. 26 октября. REPORT.AZ/ В Лерике обрушился жилой дом.

Как сообщает южное бюро Report, в селе Пирзакюче обрушилась стена одной из комнат жилого дома, принадлежащего 59-летней Ханымнисе Ханифа гызы Фарзиевой. По словам сельских жителей, дом находится в аварийном состоянии уже 7-8 лет. Однако у семьи из 4 человек не было другого жилья, поэтому они жили в этом доме. Инцидент произошел сегодня утром. Хотя все предметы домашнего обихода остались под завалами, к счастью, жители дома не пострадали.

Соответствующие органы были проинформированы об инциденте.