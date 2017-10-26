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    В Лерике обрушился жилой дом

    Все предметы домашнего обихода остались под завалами здания

    Лерик. 26 октября. REPORT.AZ/ В Лерике обрушился жилой дом.

    Как сообщает южное бюро Report, в селе Пирзакюче обрушилась стена одной из комнат жилого дома, принадлежащего 59-летней Ханымнисе Ханифа гызы Фарзиевой. По словам сельских жителей, дом находится в аварийном состоянии уже 7-8 лет. Однако у семьи из 4 человек не было другого жилья, поэтому они жили в этом доме. Инцидент произошел сегодня утром. Хотя все предметы домашнего обихода остались под завалами, к счастью, жители дома не пострадали.

    Соответствующие органы были проинформированы об инциденте.

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