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В Лерике обнаружен незаконно добытый лесоматериал

В Лерике обнаружен незаконно добытый лесоматериал В Лерике обнаружен незаконно добытый лесоматериал.
Происшествия
7 октября 2023 г. 10:28
В Лерике обнаружен незаконно добытый лесоматериал

В Лерике обнаружен незаконно добытый лесоматериал.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Лерикского районного отдела полиции, по предотвращению незаконной вырубки и перевозки деревьев, на 37-м километре дороги Лянкяран-Лерик был остановлен грузовик марки Mercedes Sprinter, которым управлял житель Лянкяранского района Ф.Амиров.

В грузовом отсеке транспортного средства был обнаружен незаконно вырубленный лесоматериал из ольхи.

Кроме того, сотрудники отдела в автомобилях марок “Урал” и “ЗИЛ-131” на территории Лерикского района обнаружили 11 м3 незаконно вырубленной древесины.

В настоящее время по выявленным фактам проводится расследование.

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