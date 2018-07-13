В Лерике "Нива" упала в овраг, есть пострадавший

Лерик. 13 июля. REPORT.AZ/ В Лерикском районе автомобиль упал в овраг.

Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на территории отдаленного села Киравуд.

Житель данного села Панах Абузар оглу Керимов, будучи за рулем автомобиля марки "Нива", потерял управление и упал в овраг. Врачи станции скорой неотложной помощи Лерикского района оказали пострадавшему первую медпомощь. Пострадавший водитель был доставлен в Лерикскую районную центральную больницу. П.Керимов размещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.