В Лерике нейтрализован оказавший полиции вооруженное сопротивление

В Лерике сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, оказавшего правоохранителям вооруженное сопротивление.

В Лерике сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, оказавшего правоохранителям вооруженное сопротивление.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, вооруженный человек устроил инцидент на свадебной церемонии, проходившей в одном из дворцов торжеств в Лерикском районе.

При задержании 3 ноября ранее неоднократно судимый по различным статьям УК Шаиг Агаев, 1971 года рождения, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В результате принятых мер вооруженный человек был нейтрализован с применением табельного оружия, один сотрудник полиции получил ранение.

На месте инцидента был изъят пистолет Макарова.

По факту ведется расследование.