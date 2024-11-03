В Лерике нейтрализован оказавший полиции вооруженное сопротивление

В Лерике сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, оказавшего правоохранителям вооруженное сопротивление.
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Согласно информации, вооруженный человек устроил инцидент на свадебной церемонии, проходившей в одном из дворцов торжеств в Лерикском районе.
При задержании 3 ноября ранее неоднократно судимый по различным статьям УК Шаиг Агаев, 1971 года рождения, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В результате принятых мер вооруженный человек был нейтрализован с применением табельного оружия, один сотрудник полиции получил ранение.
На месте инцидента был изъят пистолет Макарова.
По факту ведется расследование.