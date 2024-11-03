О нас

В Лерике нейтрализован оказавший полиции вооруженное сопротивление

В Лерике нейтрализован оказавший полиции вооруженное сопротивление В Лерике сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, оказавшего правоохранителям вооруженное сопротивление.
Происшествия
3 ноября 2024 г. 13:15
В Лерике нейтрализован оказавший полиции вооруженное сопротивление

В Лерике сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, оказавшего правоохранителям вооруженное сопротивление.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, вооруженный человек устроил инцидент на свадебной церемонии, проходившей в одном из дворцов торжеств в Лерикском районе.

При задержании 3 ноября ранее неоднократно судимый по различным статьям УК Шаиг Агаев, 1971 года рождения, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В результате принятых мер вооруженный человек был нейтрализован с применением табельного оружия, один сотрудник полиции получил ранение.

На месте инцидента был изъят пистолет Макарова.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lerikdə polisə silahlı müqavimət göstərən şəxs zərərsizləşdirilib

Экслюзивные новости

Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi