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В Лерике на горном склоне обнаружено оружие и боеприпасы

В Лерике на горном склоне обнаружено оружие и боеприпасы В Лерикский районный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении оружия и боеприпасов на горном склоне в селе Лулякяран.
Происшествия
30 ноября 2023 г. 08:58
В Лерике на горном склоне обнаружено оружие и боеприпасы

В Лерикский районный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении оружия и боеприпасов на горном склоне в селе Лулякяран.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе осмотра указанного места сотрудниками отдела были обнаружены и изъяты два автоматических оружия (1 единица АКС и 1 единица АКМ) и пять патронов.

Кроме того, в рамках оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лерикского РОП по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия, у одного жителя района был изъят обрез, у еще пятерых - охотничьи ружья без регистрации.

Мероприятия в указанном направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə dağın yamacından silah-sursat aşkarlanıb

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