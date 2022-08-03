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В Лерике грузовик врезался в бетонное ограждение, есть погибший

В Лерике грузовик врезался в бетонное ограждение, есть погибший В Лерикском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
3 августа 2022 г. 22:54
В Лерике грузовик врезался в бетонное ограждение, есть погибший

В Лерикском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гюнешли.

32-летний житель Лянкарана Руслан Фархад оглу Керимов, находившийся за рулем грузовика марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-LJ-164, потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Тело Р.Керимова для проведения обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə yük avtomobili beton maneəyə çırpılıb, ölən var

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