В Лерике грузовик врезался в бетонное ограждение, есть погибший

В Лерикском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает южное бюро
32-летний житель Лянкарана Руслан Фархад оглу Керимов, находившийся за рулем грузовика марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-LJ-164, потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.
Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
Тело Р.Керимова для проведения обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава.
По факту начато расследование.