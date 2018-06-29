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    В Лерике "Ford" съехал в овраг, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

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    *** 17:59

    Лерик. 29 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе автомобиль съехал в овраг, пострадали два человека. 

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на 29 км дороги Лянкяран-Лерик. 

    Водитель грузовой машины марки "Ford" с государственным регистрационным номером 99-GS-878 съехал в овраг. 

    В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести.  

    Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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