В Лерике "Ford" съехал в овраг, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

29 июня, 2018 18:35

Добавлено видео *** 17:59 Лерик. 29 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе автомобиль съехал в овраг, пострадали два человека. Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на 29 км дороги Лянкяран-Лерик. Водитель грузовой машины марки "Ford" с государственным регистрационным номером 99-GS-878 съехал в овраг. В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.