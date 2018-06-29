В Лерике "Ford" съехал в овраг, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Лерик. 29 июня. REPORT.AZ/ В Лерикском районе автомобиль съехал в овраг, пострадали два человека.
Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на 29 км дороги Лянкяран-Лерик.
Водитель грузовой машины марки "Ford" с государственным регистрационным номером 99-GS-878 съехал в овраг.
В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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