О нас
Report Georgia

В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО

В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО Автомобиль марки "УАЗ" съехал с дороги и упал в ущелье с высоты 50-60 метров
Происшествия
0
2 июля 2020 г. 11:10
В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в результате падения автомобиля с горы в Лерикском районе.

Как сообщает южный центр Report, в результате происшествия погибли 3 человека - водитель автомобиля марки "УАЗ" Габиль Азимов, 1977 года рождения, Таййар Тарлан оглу Алиев, 1996 года рождения и Эльнара Дадаш гызы Ибрагимова.

Двое пострадали - Мубариз Ихтияр оглы Зейналов 1984 г.р. и Шейда Габиль гызы Азимова 2005 г.р.

*** 10:33

В Лерикском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает южный центр Report, инцидент произошел на горной дороге, ведущей в село Бурсюлюм.

Автомобиль марки "УАЗ" съехал с дороги и упал в ущелье с высоты 50-60 метров.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, один был госпитализирован в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется разбирательство.

Версия на азербайджанском языке Lerikdə avtomobilin dağdan aşması nəticəsində ölən və yaralananların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
2 июля 2020 г. 05:13
В Баку мужчина пытался покончить с собой
В Баку мужчина пытался покончить с собой
2 июля 2020 г. 02:29
В Шабране обнаружена газовая граната
ФотоВ Шабране обнаружена газовая граната
2 июля 2020 г. 01:47
В Баку столкнулись два автомобиля, трое пострадавших
В Баку столкнулись два автомобиля, трое пострадавших
2 июля 2020 г. 00:46
В Баку обнаружили труп пожилой женщины
В Баку обнаружили труп пожилой женщины
1 июля 2020 г. 23:55
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом
1 июля 2020 г. 22:52
В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса
В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса
1 июля 2020 г. 20:54
Полицейские посты на улицах и проспектах Баку ликвидируются
Полицейские посты на улицах и проспектах Баку ликвидируются
1 июля 2020 г. 19:21
В Уджаре сбит пешеход - ВИДЕО
В Уджаре сбит пешеход - ВИДЕО
1 июля 2020 г. 19:10
На некоторых территориях Баку сняты полицейские посты
На некоторых территориях Баку сняты полицейские посты
1 июля 2020 г. 16:40

Последние новости

12:00
В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6,7 тыс.человек COVID-19 Другие страны
11:37
ФотоВ Баку проходят онлайн-тренинги по борьбе с COVİD-19 для медработников Здравоохранение
11:30
ЦИК России обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции - ОБНОВЛЕНО 2 В регионе
11:13
Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд Бизнес
11:10
В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО Происшествия
11:06
В Армении выявлено 593 новых случая COVID-19 В регионе
11:01
Потери мирового туризма могут превысить 3 трлн долларов Туризм
10:48
В Грузии число заразившихся COVID-19 достигло 939 человек В регионе
10:44
50 человек погибли в результате оползня на шахте в Мьянме Другие страны
10:29
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей Энергетика
10:26
Члены Совбеза ООН призвали прекратить вооруженные действия по всем миру Другие страны
10:25
Назначен новый замглавы ИВ Шамахинского района Внутренняя политика
10:15
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.07.2020) Финансы
10:00
Денежная база в Азербайджане превысила 11 млрд манатов Финансы
09:55
Валютные резервы ЦБА составили около 6,5 млрд долларов Финансы