В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в результате падения автомобиля с горы в Лерикском районе.
Как сообщает южный центр Report, в результате происшествия погибли 3 человека - водитель автомобиля марки "УАЗ" Габиль Азимов, 1977 года рождения, Таййар Тарлан оглу Алиев, 1996 года рождения и Эльнара Дадаш гызы Ибрагимова.
Двое пострадали - Мубариз Ихтияр оглы Зейналов 1984 г.р. и Шейда Габиль гызы Азимова 2005 г.р.
*** 10:33
В Лерикском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает южный центр Report, инцидент произошел на горной дороге, ведущей в село Бурсюлюм.
Автомобиль марки "УАЗ" съехал с дороги и упал в ущелье с высоты 50-60 метров.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, один был госпитализирован в Лянкяранскую центральную районную больницу.
По факту ведется разбирательство.