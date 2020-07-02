В Лерике автомобиль упал с горы, трое погибли - ОБНОВЛЕНО

Автомобиль марки "УАЗ" съехал с дороги и упал в ущелье с высоты 50-60 метров

Стали известны личности погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в результате падения автомобиля с горы в Лерикском районе.

Как сообщает южный центр Report, в результате происшествия погибли 3 человека - водитель автомобиля марки "УАЗ" Габиль Азимов, 1977 года рождения, Таййар Тарлан оглу Алиев, 1996 года рождения и Эльнара Дадаш гызы Ибрагимова.

Двое пострадали - Мубариз Ихтияр оглы Зейналов 1984 г.р. и Шейда Габиль гызы Азимова 2005 г.р.

*** 10:33

В Лерикском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает южный центр Report, инцидент произошел на горной дороге, ведущей в село Бурсюлюм.

Автомобиль марки "УАЗ" съехал с дороги и упал в ущелье с высоты 50-60 метров.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, один был госпитализирован в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется разбирательство.